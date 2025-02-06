Galatasaray, Carlos Cuesta transferini açıkladı

Galatasaray, Kolombiyalı Carlos Cuesta’yla 3,5 yıllık sözleşme imzaladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcu Carlos Eccehomo Cuesta Figueroa'nın transferi konusunda, kulübü Racing Club Genk ile anlaşmaya varılmıştır. Futbolcu ile 2024-2025 sezonundan itibaren geçerli olmak üzere 3,5 yıllık sözleşme imzalanmıştır" denildi.

Galatasaray'ın 25 yaşındaki oyuncunun eski kulübü Genk'e 3 sezona yayılmış taksitlerle toplam 8 milyon avro bonservis ödeyeceği aktarıldı.

Açıklamada, oyuncuya ödenecek yıllık ücretler ise "2024-2025 sezonunun ikinci yarısı için net 650 bin avro, 2025-2026 sezonu için net 1 milyon 450 bin avro, 2026-2027 sezonu için net 1 milyon 550 bin avro, 2027-2028 sezonu için net 1 milyon 650 bin avro garanti ücret ödenecektir." şeklinde ifade edildi.