Galatasaray, Çaykur Rizespor deplasmanında

Süper Lig’in 21. haftasında Galatasaray, yarın Çaykur Rizespor’a konuk olacak. Çaykur Didi Stadı’nda oynanacak karşılaşma saat 17.00’de başlayacak. Mücadeleyi hakem Ozan Ergün yönetecek.

Ligde 20 maçta 15 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 yenilgi alan sarı-kırmızılı ekip, 49 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde lider girdi. Çaykur Rizespor ise 4 galibiyet, 8 beraberlik ve 8 mağlubiyetle topladığı 20 puanla 12. sırada bulunuyor.

Sezonun ilk yarısında İstanbul’da oynanan mücadeleyi Galatasaray 3-1 kazandı.

EKSİKLER DİKKAT ÇEKİYOR

Sarı-kırmızılı ekipte karşılaşma öncesi önemli eksikler bulunuyor. Arda Ünyay sakatlığı, Mario Lemina ise sarı kart cezası nedeniyle Rize deplasmanında forma giyemeyecek. Leroy Sane ile Ahmed Kutucu’nun durumunun maç saatinde netlik kazanacağı bildirildi.

Galatasaray’da Abdülkerim Bardakcı, sarı kart ceza sınırında yer alıyor. Tecrübeli savunmacı, Rizespor karşısında kart görmesi halinde 22. haftadaki ikas Eyüpspor maçında görev alamayacak.

Galatasaray’ın yeni transferi Renato Nhaga, teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkabilir. Takıma yeni katılan Sacha Boey ile Can Armando Güner’in ise maçta forma giymesi beklenmiyor.

YENİLMEZLİK SERİSİ 8 MAÇA ÇIKTI

Galatasaray, Süper Lig’de oynadığı son 8 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı. Sarı-kırmızılılar, bu süreçte 6 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti. Söz konusu maçlarda 22 gol atan Galatasaray, kalesinde 8 gol gördü.

Ligde sezonun ilk 7 maçında yalnızca 2 gol yiyen Galatasaray, son 13 lig karşılaşmasının 10’unda kalesinde gol gördü. Sarı-kırmızılı ekip, bu süreçte Trabzonspor, Kasımpaşa ve Kayserispor maçlarında gol yemedi.

Galatasaray, 20 haftada attığı 47 golle Süper Lig’in en golcü takımı konumunda bulunuyor. Sarı-kırmızılıları 45 golle Fenerbahçe, 38 golle Trabzonspor takip ediyor. Galatasaray, yediği 14 golle ise Göztepe’nin ardından ligin en az gol yiyen ikinci ekibi.

FORMDA İSİM: GABRİEL SARA

Sarı-kırmızılı ekibin Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, ligde son 3 maçta 4 gole imza attı. Sara, Kasımpaşa ve Kayserispor maçlarında birer, Fatih Karagümrük karşısında ise iki gol kaydetti.

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, sarı-kırmızılı takımın başında Çaykur Rizespor’a karşı oynadığı 5 lig maçının tamamını kazandı. Bu karşılaşmalarda Galatasaray 17 gol atarken kalesinde 4 gol gördü.