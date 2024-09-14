Galatasaray, Çaykur Rizespor karşısında farklı kazandı: 5-0

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında ağırladığı Çaykur Rizespor'u 5-0 mağlup ederek yoluna kayıpsız devam etti.

Sarı-kırmızılı takım, Süper Lig'de Atakaş Hatayspor, TÜMOSAN Konyaspor ve Adana Demirspor'un ardından Çaykur Rizespor'u da mağlup ederek 4'te 4 yaptı.

Galatasaray, RAMS Park'ta oynanan müsabakayı 3. dakikada Davinson Sanchez, 25. dakikada Abdülkerim Bardakcı, 49. dakikada Gabriel Sara, 61. dakikada Dries Mertens ve 80. dakikada Barış Alper Yılmaz'ın attığı gollerle 5-0 kazandı.

Sarı-kırmızılı takım, puanını 12'e çıkartarak liderliğini sürdürdü.

Bu sonucun ardından ligde dörtte dört yapan Galatasaray, puanını 12'ye çıkardı. Sahadan mağlup ayrılan Rizespor, 4 puanda kaldı.

Süper Lig'in 6. haftasında Galatasaray, deplasmanda Fenerbahçe ile karşı karşıya gelecek. Çaykur Rizespor ise evinde Samsunspor ile 3 puan maçına çıkacak.

Galatasaray ayrıca, 3. haftanın erteleme maçında Salı günü sahasında Gaziantep FK'yı ağırlayacak.