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Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Ajans Haberleri
  • 25.10.2023 15:24
  • Giriş: 25.10.2023 15:24
  • Güncelleme: 25.10.2023 15:24
Kaynak: İHA
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına başladı

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 10. haftasında Çaykur Rizespor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarına bugün yaptığı antrenmanla başladı.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde, dinamik ısınmayla başlayan idman, koşu çalışması ve iki grup halinde 5’e 2 pas oyunuyla devam etti. Teknik Direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, 3’e 3 oyunun ardından çift kale maçla sona erdi. 

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürecek. 

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