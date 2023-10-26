Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

Ajans Haberleri
  • 26.10.2023 16:13
  • Giriş: 26.10.2023 16:13
  • Güncelleme: 26.10.2023 16:13
Kaynak: AA
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarına devam etti

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında 28 Ekim Cumartesi günü deplasmanda Çaykur Rizespor ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından sonlandırma ile tamamlandı.

Galatasaray, hazırlıklarını yarın yapacağı antrenmanla tamamladıktan sonra maç için Rize'ye gidecek.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 