Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü
Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.
Kaynak: İHA
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sabah antrenmanında kuvvet ve koşu çalışması yapıldı.
Dinamik ısınmayla başlayan akşam idmanı, 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.
Sarı-kırmızılılar, yarın saat 10.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.