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Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Galatasaray, Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını bugün yaptığı çift antrenmanla sürdürdü.

Ajans Haberleri
  • 06.09.2024 22:55
  • Giriş: 06.09.2024 22:55
  • Güncelleme: 06.09.2024 22:56
Kaynak: İHA
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde Teknik Direktör Okan Buruk yönetiminde sabah antrenmanında kuvvet ve koşu çalışması yapıldı.

Dinamik ısınmayla başlayan akşam idmanı, 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından dar alanda oyunla sona erdi.

Sarı-kırmızılılar, yarın saat 10.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.

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