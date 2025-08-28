Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY, Süper Lig’in 4'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 18.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

