Galatasaray, Çaykur Rizespor maçı hazırlıklarını sürdürdü

Ajans Haberleri
  • 28.08.2025 18:34
  • Giriş: 28.08.2025 18:34
  • Güncelleme: 28.08.2025 18:34
Kaynak: DHA
İSTANBUL, (DHA)- GALATASARAY, Süper Lig’in 4'üncü haftasında Çaykur Rizespor ile yapacağı maçın hazırlıklarını bugün Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri’nde yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, savunma ve hücum çalışmasıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 18.30’da yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.

FOTOĞRAFLI

