Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Osimhen oynayacak mı?

Trendyol Süper Lig'in beşinci haftasında Galatasaray, Rizespor ile evinde oynuyor. Galatasaray - Rizespor maçı ne zaman ve saat kaçta? Galatasaray Rizespor maçının hakemi kim? Galatasaray nasıl bir dizilişle sahada olacak? Detaylara bakalım:

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR'UN HAKEMİ

Galatasaray Rizespor maçını Arda Kardeşler yönetecek.

GALATASARAY'DA DAVİNSON SANCHEZ SÜRPRİZİ

Sakatlığını atlatan Davinson Sanchez takımla çalışmaya başladı. Sanchez'in ÇAykur Rizespor karşısında oynayıp oynamayacağı maç gününde belli olacak.

GALATASARAY ÇİFT FORVET Mİ OYNAYACAK?

Galatasaray, Çaykur Rizespor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını Florya Metin Oktay Tesisleri'nde sürdürüyor. Öte yandan, Galatasaray'ın Çaykur Rize karrşısına hangi 11'le çıkacağı da merak ediliyor. Osimhen'in transferinin ardından Galatasaray'ın çift forvet düzenine geçmesi ve Osimhen'in de Rizespor karşısında sahada olması bekleniyor.

GALATASARAY - ÇAYKUR RİZESPOR MAÇI HANGİ GÜN?

Galatasaray - Çaykur Rizespor maçı 14 Eylül Cumartesi günü Galatasaray Ali Sami Yen Spor Kompleksi Rams Park'ta oynanacak.

GALATASARAY - RİZE MAÇI SAAT KAÇTA?

Galatasaray - Rize maçı saat 20:00'da oynanacak.

Galatasaray rize canlı izle

Galatasaray - Rizespor maçı Bein sports ekranından canlı olarak izlenebilecek.