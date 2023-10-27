Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Galatasaray, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Ajans Haberleri
  • 27.10.2023 13:12
  • Giriş: 27.10.2023 13:12
  • Güncelleme: 27.10.2023 13:13
Kaynak: AA
Galatasaray, Çaykur Rizespor maçının hazırlıklarını tamamladı

Galatasaray, Süper Lig'in 10. haftasında yarın Rizespor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarını tamamladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.

Galatasaray, karşılaşma için bugün Rize'ye gidecek.

BirGün'e Abone Ol

 

 

 