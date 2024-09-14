Galatasaray - Çaykur Rizespor maçının VAR’ı Emre Kargın



Trendyol Süper Lig’in 5. haftasında Galatasaray, bugün saat 20.00’de Çaykur Rizespor’u konuk edecek. RAMS Park’ta oynanacak mücadelede hakem Arda Kardeşler düdük çalacak. Kardeşler’in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ile Abdullah Uğur Sarı yapacak. Mücadelenin dördüncü hakemi Adnan Deniz Kayatepe olacak.

Müsabakanın VAR koltuğunda Emre Kargın oturacak. Kargın’a AVAR’da İbrahim Çağlar Uyarcan eşlik edecek.