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Galatasaray, Çaykur Rizespor'u tek golle mağlup etti

Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.

Spor
  • 28.10.2023 21:29
  • Giriş: 28.10.2023 21:29
  • Güncelleme: 28.10.2023 21:32
Galatasaray, Çaykur Rizespor'u tek golle mağlup etti

rendyol Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı. 

Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 68. dakikada Oliveira kaydetti. 

Bu sonucun ardından puanını 28'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Rizespor ise 14 puanda kaldı. Fenerbahçe'nin Pendikspor karşısında puan kaybetmesi durumunda sarı-kırmızılılar haftayı lider kapatacak. 

Galatasaray gelecek hafta sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Rizespor ise deplasmanda Gaziantep FK'yla karşılaşacak.

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