Galatasaray, Çaykur Rizespor'u tek golle mağlup etti
Trendyol Süper Lig'in 10. haftasında Galatasaray deplasmanda Çaykur Rizespor'u 1-0 mağlup etti.
rendyol Süper Lig'in 10. hafta mücadelesinde Çaykur Rizespor sahasında Galatasaray'ı konuk etti. Çaykur Didi Stadı'nda oynanan karşılaşmayı konuk ekip 1-0 kazandı.
Galatasaray'a galibiyeti getiren golü 68. dakikada Oliveira kaydetti.
Bu sonucun ardından puanını 28'e yükselterek maç fazlasıyla liderliğe yükseldi. Rizespor ise 14 puanda kaldı. Fenerbahçe'nin Pendikspor karşısında puan kaybetmesi durumunda sarı-kırmızılılar haftayı lider kapatacak.
Galatasaray gelecek hafta sahasında Kasımpaşa'yı konuk edecek. Rizespor ise deplasmanda Gaziantep FK'yla karşılaşacak.
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