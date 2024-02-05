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Galatasaray, CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında yarın Mint Vero Volley'i ağırlayacak

Ajans Haberleri
  • 05.02.2024 14:00
  • Giriş: 05.02.2024 14:00
  • Güncelleme: 05.02.2024 14:01
Kaynak: AA
Galatasaray, CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında yarın Mint Vero Volley'i ağırlayacak

 Galatasaray HDI Sigorta Erkek Voleybol Takımı, CEV Challenge Kupası yarı final rövanşında yarın İtalya ekibi Mint Vero Volley'i konuk edecek.

Burhan Felek Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 20.00'de başlayacak.

Mint Vero Volley, sahasında oynadığı yarı final ilk maçını 3-0 kazanarak avantaj elde etmişti.

Sarı-kırmızılı takım, yarın rakibine 3-0 veya 3-1 üstünlük kurması halinde tur atlayan takım, altın set sonucunda belli olacak. Karşılaşmanın diğer skorlarla bitmesi durumunda ise Mint Vero Volley adını finale yazdıracak.

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