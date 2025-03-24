Galatasaray'da 13 futbolcu milli takımlarından davet aldı

Serhan TÜRK / İSTANBUL, (DHA)- DÜNYA futbolunda milli araya girilirken Galatasaray'ın 13 futbolcusu da milli takımlarından davet aldı. Carlos Cuesta ile Davinson Sanchez Kolombiya, Przemyslaw Frankowski Polonya, Alvaro Morata İspanya, Roland Sallai Macaristan, Mario Lemina Gabon ve Victor Osimhen Nijerya kadrosuna dahil oldu. A Milli Takım’da da Abdülkerim Bardakcı, Ahmed Kutucu, Barış Alper Yılmaz, Eren Elmalı, Kaan Ayhan ve Yunus Akgün kadroda yer aldı.

Brezilya - Kolombiya maçında Davinson Sanchez 75 dakika sahada kalırken, sakatlandığı düşünülünce yerine Carlos Cuesta oyuna girdi ve o da maçın geri kalan bölümünde sahada yer aldı. Kolombiya maçı 2-1 kaybetti. Przemyslaw Frankowski, Litvanya karşısında 90 dakikada sahada kaldı ve maça sol çizgide başladı. Polonya ikinci maçını bu akşam Malta ile oynayacak.

Victor Osimhen, Nijerya'nın Ruanda deplasmanında oynadığı maçta yine yıldızlaşan isim oldu ve attığı golle maçın skorunu belirledi. Nijerya'nın 2-0'lık galibiyetini sağlayan Osimhen 77'de oyundan çıktı. Nijerya ikinci maçını yarın Zimbabve ile oynayacak. Alvaro Morata, Hollanda ile oynanan ilk maçta 66 dakika süre alırken, Mario Lemina Kenya maçında 90 dakika forma giydi. Ay-yıldızlılara karşı oynayan Macaristan'da ise Roland Sallai hiç süre alamadı.

A Milli Takım'da Abdülkerim Bardakcı iki maçta da 90 dakika forma giydi. Deplasmandaki 3-0'lık galibiyette bir de gol attı. Barış Alper Yılmaz ilk maçta 46, ikinci maçta 27 dakika forma giyerken, son maçta da bir asist kaydetti.

Kaan Ayhan, içerideki maçta 27 dakika oynadı. Sarı-kırmızılı ekibin yeni transferlerinden Eren Elmalı iki maçta da 90 dakika forma giyerek göz doldurdu. Ahmed Kutucu ve Yunus Akgün ise süre almadı.