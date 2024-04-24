Galatasaray'da Adana Demirspor hazırlıkları sürüyor

Galatasaray'da Adana Demirspor hazırlıkları sürüyor

Süper Lig'in 34'üncü haftasında deplasmanda Adana Demirspor'a konuk olacak Galatasaray, maçın hazırlıklarına yaptığı antrenmanla devam etti. Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde yapılan antrenman; dinamik ısınmayla başlayıp, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. 5'e 5 oyun ve orta-şut çalışması yapan oyuncular, üç takımlı turnuvanın ardından antrenmanı tamamladı.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın 12.30'da yapacağı antrenmanla Adana Demirspor maçı hazırlıklarını tamamlayacak.