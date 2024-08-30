Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları devam ediyor
Galatasaray, Süper Lig’in 4'üncü haftasında Adana Demirspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Kaynak: DHA
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topla ısınmayla başladı. İdman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 11.00’de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.