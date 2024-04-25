Galatasaray'da Adana Demirspor maçı hazırlıkları tamamlandı
Kaynak: DHA
Galatasaray, Süper Lig’in 34'üncü haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Adana Demirspor karşılaşmasının hazırlıklarını tamamladı.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman dinamik ısınmayla başladı. İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman taktik çalışmayla sona erdi.
Galatasaray, Süper Lig’in 34'üncü haftasında yarın saat 20.00’de Adana Demirspor’a konuk olacak. Yeni Adana Stadı'nda oynanacak karşılaşmayı hakem Bahattin Şimşek yönetecek.