Galatasaray'da Ajax maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL (AA) - Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nin 4. haftasında 5 Kasım Çarşamba günü Hollanda ekibi Ajax ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı. Pas çalışması ve koşuyla devam eden idman, dar alanda çift kale maçla tamamlandı.

Galatasaray, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla Ajax müsabakasının hazırlıklarını sürdürecek.