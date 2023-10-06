Galatasaray'da Antalyaspor maçının kamp kadrosu belli oldu

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.

Trendyol Süper Lig'in 8. haftasında yarın Bitexen Antalyaspor ile deplasmanda karşılaşacak Galatasaray'da kamp kadrosu belli oldu.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Antalya deplasmanına gidecek 23 kişilik kafilede şu isimler yer alıyor:

Fernando Muslera, Günay Güvenç, Jankat Yılmaz, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Abdülkerim Bardakçı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey, Eyüp Aydın, Davinson Sanchez, Kerem Aktürkoğlu, Kerem Demirbay, Dries Mertens, Wilfried Zaha, Tete, Halil Dervişoğlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Barış Alper Yılmaz, Tanguy Ndombele, Cedric Bakambu, Mauro Icardi.

Faslı futbolcu Hakim Ziyech kadroda yer almadı.