Galatasaray'da ayrılık: Victor Nelsson, Verona'ya kiralandı

Galatasaray, Victor Nelsson'un Hellas Verona'ya kiralandığını açıkladı.

Kulüpten Kamuyu Aydınlatma Platformuna (KAP) yapılan bildirimde, transfere ilişkin şunlar kaydedildi:

"Profesyonel futbolcumuz Victor Enok Nelsson'un, 2025/2026 sezonu için satın alma opsiyonlu geçici transferi konusunda Hellas Verona Football Club SPA ile anlaşmaya varılmıştır.

Yapılan anlaşmada 650 bin avro tutarında geçici transfer bedeli ile 100 bin avro tutarında şarta bağlı bonus ödemesi yer almaktadır.

Satın alma opsiyonunun kullanılması durumunda, Hellas Verona Football Club SPA tarafından Şirketimize 8 milyon avro tutarında transfer bedeli ödenecektir."