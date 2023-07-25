Galatasaray'da Bakambu, Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil edildi
Galatasaray, yeni transferi Cedric Bakambu'yu Mathias Ross'un yerine Şampiyonlar Ligi kadrosuna ekledi.
Şampiyonlar Ligi'nde bugün (25 Temmuz Salı) 2'inci ön eleme turunda Zalgiris'le karşılaşacak Galatasaray, UEFA'ya gönderdiği kadroda değişiklik yaptı.
Sarı-kırmızılılar yeni transfer Cedric Bakambu'yu Şampiyonlar Ligi kadrosuna dahil etti.
Bakambu listeye eklenirken NEC Nijmegen'e kiralanan Mathias Ross kadrodan çıkarıldı.
Galatasaray'ın UEFA'nın internet sitesindeki kadroda yer alan futbolcuları şöyle:
Kaleci: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban,
Defans: Leo Dubois, Angelino, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey,
Orta saha: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan,
Forvet: Cedric Bakambu, Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz.