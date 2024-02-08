Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları
Kaynak: AA
Galatasaray, Süper Lig'in 25. haftasında 10 Şubat Cumartesi günü sahasında Başakşehir ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, dinamik ısınmayla başladı.
İki grup halinde 8'e 2 pas ve topa sahip olma organizasyonlarıyla devam eden idman, 4'e 2 hücum çalışmasıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı antrenmanla Başakşehir maçının hazırlıklarını tamamlayacak.
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