Galatasaray'da Başakşehir maçı hazırlıkları sürüyor
Kaynak: DHA
Galatasaray, Süper Lig’in 25'inci haftasında 10 Şubat Cumartesi günü sahasında oynayacağı Başakşehir maçının hazırlıklarını sürdürdü.
Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleşen idman dinamik ısınmayla başladı.
Antrenman, iki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. İdman, topa sahip olma çalışmasının ardından 4’e 2 hücum uygulamalarıyla sona erdi.
Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Başakşehir maçı hazırlıklarını tamamlayacak.
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