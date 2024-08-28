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Galatasaray'da bir yönetici istifa etti, olağanüstü toplantı kararı alındı

Galatasaray'da yönetim kurulu üyesi Ali Yüce istifa etti. Saat 18.00'de olağanüstü yönetim kurulu toplantısı yapılacak.

Spor
  • 28.08.2024 16:06
  • Giriş: 28.08.2024 16:06
  • Güncelleme: 28.08.2024 16:13
Galatasaray'da bir yönetici istifa etti, olağanüstü toplantı kararı alındı
Fotoğraf: DepoPhotos

Galatasaray'da dün akşam alınan Young Boys mağlubiyetinin yankıları sürüyor.

NTV Spor'un haberine göre yönetim kurulu üyesi Ali Yüce görevinden istifa etti. Yüce, istifa kararını divan kurulu başkanlığına ileterek resmi süreci başlattı.

OLAĞANÜSTÜ TOPLANTI KARARI

Ali Yüce'nin istifasının ardından Galatasaray yönetimi, durumu değerlendirmek üzere bugün saat 18.00'da olağanüstü bir toplantı yapma kararı aldı.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu ise yönetim kurulunda yer alan üç kişinin daha istifa edebileceğini yazdı.

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