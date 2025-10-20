Galatasaray'da Bodo/Glimt maçı hazırlıkları

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. haftasında 22 Ekim Çarşamba günü Norveç'in Bodo/Glimt ekibini konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarına devam etti.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde topla ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma ve hücum çalışmalarıyla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, yarın saat 17.00'de yapacağı idmanla hazırlıklarını tamamlayacak.