Galatasaray'da Bodrum FK maçı hazırlıkları
Kaynak: AA
Galatasaray Futbol Takımı, Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.
Yarını izinli geçirecek Galatasaray, 20 Kasım Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.