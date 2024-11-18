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Galatasaray'da Bodrum FK maçı hazırlıkları

Ajans Haberleri
  • 18.11.2024 15:50
  • Giriş: 18.11.2024 15:50
  • Güncelleme: 18.11.2024 15:50
Kaynak: AA
Galatasaray'da Bodrum FK maçı hazırlıkları

Galatasaray Futbol Takımı,  Süper Lig'in 13. haftasında 23 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Bodrum FK ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayıp iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Yarını izinli geçirecek Galatasaray, 20 Kasım Çarşamba günü yapacağı antrenmanla hazırlıklarına devam edecek.

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