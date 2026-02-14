Galatasaray'da Çağrı Balta krizi: Fenerbahçe iddiası

Galatasaray altyapısının öne çıkan oyuncularından Çağrı Hakan Balta, profesyonel sözleşme süreciyle gündeme geldi. 17 yaşındaki santrforun, sarı-kırmızılı kulübün teklifini kabul etmediği ve 15 Mayıs 2026’da 18 yaşını doldurmasının ardından takımdan ayrılmaya hazırlandığı öne sürülüyor.

2008 doğumlu genç futbolcu, geçtiğimiz sezon U19 Süper Ligi’nde forma giydiği 31 maçta 22 gol atarak gol kralı olmuştu. Bu sezon ise 21 karşılaşmada 6 gol kaydeden Balta, performansıyla dikkat çekmeye devam etti.

Galatasaray’ın eski kaptanlarından ve A Milli Takım yardımcı antrenörü Hakan Balta’nın oğlu olan Çağrı Balta, savunma yerine forvet hattında kariyerini şekillendiriyor.

SÖZLEŞME SÜRECİNDE PROBLEM

Sabah gazetesinde yer alan habere göre Galatasaray yönetimi, genç oyuncuya profesyonel sözleşme teklifinde bulundu ancak Balta bu teklife olumlu yanıt vermedi. Ocak ayında FANATİK’in gündeme getirdiği sürecin, Fethiyespor ile oynanan kupa maçında kadroya alınmaması ve son U19 karşılaşmasında forma giymemesiyle daha da belirgin hale geldiği ifade edildi.

Profesyonel sözleşme imzalanmadığı için A takımda yer almayan Balta’nın, U19 seviyesinde de süre almaması taraflar arasında geleceğe dair planların kritik bir noktaya geldiği şeklinde yorumlanıyor.

“OYNAYARAK GELİŞME” ÖNCELİĞİ

İddialara göre Çağrı Balta, Galatasaray’da kısa vadede yeterli forma şansı bulamayacağı düşüncesinde. Babası Hakan Balta’nın da “oynayarak gelişme” yaklaşımını benimsediği ve bu doğrultuda karar sürecinde etkili olduğu belirtiliyor. Avrupa’dan bazı kulüplerin scout ekiplerinin genç oyuncuyu yakından takip ettiği de aktarılan bilgiler arasında.

FENERBAHÇE İDDİALARI

Gazeteci Yakup Çınar’ın aktardığı bilgilere göre, Fenerbahçe’nin Çağrı Balta ile prensip anlaşmasına vardığı ve Galatasaray’a resmi yazı gönderdiği öne sürülüyor. Sarı-kırmızılı yönetimin bu teklife henüz yanıt vermediği, genç futbolcunun ise 18 yaşını dolduracağı tarihte ayrılık kararını netleştirmeye hazırlandığı iddia ediliyor.

Sürecin Türkiye Futbol Federasyonu nezdinde de takip edildiği belirtilirken, Çağrı Balta’nın geleceğine ilişkin karar merakla bekleniyor.