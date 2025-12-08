Galatasaray'da Doktor İnce'den sakatlık açıklaması
Sakatlıklar nedeniyle büyük sıkıntı çeken Galatasaray'da doktor Yener İnce, "Lemina, Kaan Ayhan ve Singo'nun bizimle olmayacağını net söyleyebilirim. Bunun dışındaki tüm oyuncularımız için belli bir değerlendirme yapacağız. O değerlendirme sonrası kimin ne kadar süre alacağına karar vereceğiz" dedi.
Galatasaray Doktoru Yener İnce sakat oyuncuların durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İnce, sakat oyuncuların Monaco maçında oynayıp oynamayacaklarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:
"Lemina, Kaan Ayhan ve Singo'nun bizimle olmayacağını net söyleyebilirim. Bunun dışındaki tüm oyuncularımız için belli bir değerlendirme yapacağız. O değerlendirme sonrası kimin ne kadar süre alacağına karar vereceğiz."
FRANSA TAKIMLARIYLA 22. MAÇ
Yarın Monaco'ya konuk olacak Galatasaray, Fransız takımlarıyla 22. randevusuna çıkacak.
1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa kupası serüveninde 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla 333 maçta karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Fransız ekipleriyle 21 kez mücadele etti.
"Cimbom" UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda daha önce Fransa takımları Monaco, Paris Saint-Germain, Nantes, Bordeaux ve Olimpik Marsilya ile 21 kez karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar, Fransız takımlarıyla yaptığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 23 gol gönderen Galatasaray, kalesindeki 36 gole engel olamadı.
Galatasaray, Fransa temsilcilerine konuk olduğu maçlarda istediği sonuçları alamadı.
Sarı-kırmızlı ekip, dış sahada yaptığı 11 mücadelede ikişer galibiyet ve beraberlik alabildi. Galatasaray, 7 karşılaşmadan ise üzgün ayrıldı. Söz konusu maçlarda 6 gol atan Galatasaray, kalesinde 23 gol gördü.