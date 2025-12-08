Galatasaray'da Doktor İnce'den sakatlık açıklaması

Galatasaray Doktoru Yener İnce sakat oyuncuların durumuyla ilgili açıklamalarda bulundu. İnce, sakat oyuncuların Monaco maçında oynayıp oynamayacaklarına ilişkin şu ifadeleri kullandı:

"Lemina, Kaan Ayhan ve Singo'nun bizimle olmayacağını net söyleyebilirim. Bunun dışındaki tüm oyuncularımız için belli bir değerlendirme yapacağız. O değerlendirme sonrası kimin ne kadar süre alacağına karar vereceğiz."

FRANSA TAKIMLARIYLA 22. MAÇ

Yarın Monaco'ya konuk olacak Galatasaray, Fransız takımlarıyla 22. randevusuna çıkacak.

1956-1957 sezonuyla başlayan Avrupa kupası serüveninde 37 farklı ülkenin 113 farklı takımıyla 333 maçta karşılaşan sarı-kırmızılı ekip, Fransız ekipleriyle 21 kez mücadele etti.

"Cimbom" UEFA Şampiyonlar Ligi, UEFA Kupası, UEFA Avrupa Ligi ve UEFA Şampiyon Kulüpler Kupası'nda daha önce Fransa takımları Monaco, Paris Saint-Germain, Nantes, Bordeaux ve Olimpik Marsilya ile 21 kez karşılaştı.

Sarı-kırmızılılar, Fransız takımlarıyla yaptığı maçlarda 7 galibiyet, 5 beraberlik ve 9 yenilgi yaşadı. Rakip filelere 23 gol gönderen Galatasaray, kalesindeki 36 gole engel olamadı.

Galatasaray, Fransa temsilcilerine konuk olduğu maçlarda istediği sonuçları alamadı.

Sarı-kırmızlı ekip, dış sahada yaptığı 11 mücadelede ikişer galibiyet ve beraberlik alabildi. Galatasaray, 7 karşılaşmadan ise üzgün ayrıldı. Söz konusu maçlarda 6 gol atan Galatasaray, kalesinde 23 gol gördü.