Galatasaray'da EMS Yapı Sivasspor maçı hazırlıkları

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında 5 Mayıs Pazar günü sahasında EMS Yapı Sivasspor ile yapacağı maçın hazırlıklarını sürdürdü.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman topla ısınma hareketleriyle başladı.

İki grup halinde topa sahip olma çalışmasıyla devam eden antrenman, savunma ve hücum organizasyonlarının ardından dört takımlı turnuvayla sona erdi.

Galatasaray yarın yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.