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Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Ajans Haberleri
  • 18.12.2023 14:52
  • Giriş: 18.12.2023 14:52
  • Güncelleme: 18.12.2023 14:52
Kaynak: DHA
Galatasaray'da Fatih Karagümrük maçı hazırlıkları

Galatasaray, Süper Lig’in 17'nci haftasında 20 Aralık Çarşamba günü sahasında Fatih Karagümrük ile yapacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen topla ısınmayla başlayan idman, 3 grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam etti. 

Antrenman, savunma ve hücum çalışmalarıyla sona erdi.

Galatasaray, yarın saat 18.00’de yapacağı idmanla Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

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