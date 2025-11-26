Galatasaray'da Fenerbahçe maçının hazırlıkları başladı

İSTANBUL (AA) - Trendyol Süper Lig'in 14. haftasında Fenerbahçe ile karşılaşacak Galatasaray, derbi maçın hazırlıklarına başladı.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre, Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde dinamik ısınmayla başlayan idman, 5'e 2 pas çalışmasıyla devam etti.

Teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip, 28 Kasım Cuma günü yapacağı idmanla hazırlıklarını sürdürecek.