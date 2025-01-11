Galatasaray'da Gabriel Sara sakatlandı

Galatasaray Kulübü, RAMS Başakşehir ile oynanan Ziraat Türkiye Kupası'nda sakatlanan Gabriel Sara'nın sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edildiğini açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada şunlar kaydedildi:

"RAMS Başakşehir karşılaşmasında sağ diz iç yan bağlarında ağrı hisseden Gabriel Sara’nın sponsor hastanemiz Medicana’da yapılan MR tetkiklerinde sağ diz iç yan bağlarında orta düzeyde zorlanma ve kanama tespit edilmiş olup oyuncumuzun tedavisine başlanmıştır. Futbolcumuzun sahalara geri dönüş süresiyle ilgili kulübümüz ve sağlık ekibimiz tarafından herhangi bir zaman verilmemiş olup yoğun maç takvimi içerisinde klinik seyrine göre hareket edilecektir."

Brezilyalı orta saha oyuncusunun sahalardan 2 hafta uzak kalması bekleniyor.

25 yaşındaki oyuncunun Süper Lig'de Başakşehir, Hatayspor ve Konyaspor, Avrupa Ligi'nde ise Dİnamo Kiev maçlarında forma giymesi beklenmiyor. Sara'nın Ajax maçına yetiştirilmesinin hedeflendiği belirtildi.