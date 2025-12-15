Galatasaray'da gidecek üç isim netleşti

Galatasaray’da ara transfer dönemi öncesinde kadro planlaması doğrultusunda çalışmalar hız kazandı. Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ikinci yarısına daha dengeli ve alternatifli bir kadroyla girmeyi hedefliyor.

Yönetimin, kadro yapılanması kapsamında Yusuf Demir, Ahmed Kutucu ve Berkan Kutlu ile yollarını ayırması bekleniyor. Bu ayrılıkların ardından teknik heyetin raporu doğrultusunda özellikle orta saha başta olmak üzere bazı bölgelere takviye yapılması planlanıyor.

ÖNCELİK ORTA SAHA

Savunma, orta saha ve hücum hattı için arayışlarını sürdüren Galatasaray’da öncelik orta sahanın merkezine verildi. Teknik direktör Okan Buruk’un, özellikle 6 numara pozisyonunda savunma yönü güçlü bir oyuncu istediği öğrenildi.

Savunmada Davinson Sanchez ve Abdülkerim Bardakcı’yı ilk tercih olarak kullanan Buruk’un, sezonun ikinci yarısında Singo ve Lemina’yı da stoper mevkisinde dönüşümlü olarak değerlendirmeyi planladığı belirtildi.

Orta sahada Torreira, İlkay Gündoğan ve Sara’ya alternatif oluşturmak isteyen deneyimli teknik adamın, bu bölgeye yapılacak bir takviyeyle hem rekabeti artırmayı hem de takımın oyun direncini yükseltmeyi amaçladığı ifade ediliyor.