Galatasaray'da hareketli saatler: Kerem Aktürkoğlu takımdan ayrılmaya hazırlanıyor

Avrupa'da transfer penceresinin son gününde hareketli dakikalar yaşanıyor. Napoli'nin yıldız santrforu Victor Osimhen'i kadrosuna katmaya hazırlanan Galatasaray, Kerem Aktürkoğlu'nu da Benfica'ya satmak üzere.

Gazeteci Yağız Sabuncuoğlu'nun aktardığına göre Galatasaray ve Benfica, Kerem Aktürkoğlu transferi için 11 milyon Euro karşılığında anlaşmaya vardı.

Kerem'in de Benfica'da oynamayı kabul etmesi halinde Kerem sağlık kontrolünden geçmek için Portekiz'e gidecek ve yeni takımı Benfica'da oynamaya başlayacak.

Kerem'in transferi konusunda Galatasaray daha önce Spartak Moskova ile de anlaşmış ancak 25 yaşındaki oyuncu istemediği için transfer gerçekleşmemişti.

Kerem, 2020'de Galatasaray'a Erzincanspor'da bedelsiz olarak transfer edilmişti.

Galatasaray'da iki şampiyonluk yaşayan Aktürkoğlu, geçen sezon 12 gol 6 asist kaydetmişti.

Kerem bu sezon da ligde forma giydiği 3 maçta 2 gol 2 asist buldu.