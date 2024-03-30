Galatasaray'da Hatayspor maçı hazırlıkları sürdü
Trendyol Süper Lig'in 31. haftasında 2 Nisan Salı günü Atakaş Hatayspor'u konuk edecek Galatasaray, hazırlıklarını sürdürdü.
Kaynak: AA
Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Cullinan Belek'te, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.
İki grup halinde 10'a 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.
Galatasaray, bir günlük iznin ardından 30 Mart Cumartesi günü saat 17.30'da Florya Metin Oktay Tesisleri'nde yapacağı idmanla hazırlıklarına devam edecek.