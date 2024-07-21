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Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

Ajans Haberleri
  • 21.07.2024 21:58
  • Giriş: 21.07.2024 21:58
  • Güncelleme: 21.07.2024 21:58
Kaynak: AA
Galatasaray'da hazırlıklar sürüyor

Galatasaray, yeni sezon hazırlıkları kapsamında çalışmalarını sürdürdü.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanın dinamik ısınmayla başladığı belirtildi.

Koşu ve üç grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, iki grup halinde topa sahip olma çalışmasının ardından üç takımlı turnuvayla sona erdiği aktarıldı.

Galatasaray Futbol Takımı, yarın ikinci etap kamp çalışmaları için yeniden Avusturya'ya gidecek.

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