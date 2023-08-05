Galatasaray'da hedef 3 transfer

Transferde flaş isimlere imza attıran Galatasaray'da hedef 3 transfer daha yapıp kadroyu tamamlamak.

Geçen sezonu şampiyonlukla noktalayan ve bu sezona yine şampiyonluk parolasıyla başlayan sarı-kırmızılı takım, transfer çalışmalarını sürdürüyor. Flaş isimleri kadrosuna katarak rakiplerine gözdağı veren sarı-kırmızılı ekipte, öncelik orta saha transferi.

Ndombele ve Fred'in listenin başını çektiği orta saha transferi konusunda vites yükselten Galatasaray Sportif A.Ş. Başkan Vekili Erden Timur, bu transferi bitirerek ana ilk 11'i tamamlamak istiyor.

Galatasaray'da bir diğer hedefse Milot Rashica. Geçen sezon gösterdiği performansla takımı şampiyonluğa taşıyan isimlerden olan Kosovalı yıldız için görüşmeler sürüyor. Oyuncuyla anlaşma sağlayan yönetim, 12 milyon Euro isteyen Norwich City ile de bonservis konusunda orta noktayı bulmaya çalışıyor.

Galatasaray'da geleceklerin yanı sıra gidecek isimlerle ilgili de teklifler değerlendiriliyor. Zaniolo'ya gelen tellifleri değerlendiren Galatasaray'da İtalyan yıldız için gelen teklifler istenen düzeyde değil.