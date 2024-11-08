Galatasaray'da Icardi sezonu kapattı
Galatasaray, Tottenham maçında sakatlanan Mauro Icardi'nin sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiğini açıkladı. Icardi'nin sezonun kalan kısmında forma giymesi beklenmiyor.
Kaynak: Spor Servisi
Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi’nin dördüncü haftasındaki Tottenham karşılaşmasında sakatlanan Mauro Icardi'nin sağlık durumuna ilişkin açıklama yaptı.
Mauro Icardi’nin yapılan MR tetkiklerinde sağ diz ön çapraz bağında kopuk ve menisküs hasarı tespit edildiği duyuruldu.
Açıklamada, "Ameliyatı planlanan oyuncumuzun ameliyat öncesi rehabilitasyonuna başlanmıştır" denildi.
Çapraz bağı kopan Arjantinli yıldız oyuncunun sezonun kalan kısmında forma giymesi beklenmiyor.
Dün oynanan ve sarı kırmızılı ekibin 3-2 kazandığı maçında 80. dakikasında sakatlanan Icardi, sahadan sedyeyle ayrılmıştı.