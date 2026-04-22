Galatasaray'da ikinci Çağrı Balta krizi

Fenerbahçe ile Galatasaray arasında altyapı oyuncuları üzerinden yaşanan rekabet yeni bir iddiayla yeniden alevlendi. Sarı-lacivertli kulübün, Galatasaray altyapısında forma giyen Berk Kızıldemir ile anlaşmaya vardığı öne sürüldü.

İddialara göre 2006 doğumlu orta saha oyuncusu, sezon sonunda sözleşmesinin sona ermesinin ardından Fenerbahçe’ye katılacak.

FENERBAHÇE'YLE ANLAŞTI

Galatasaray’da bir süredir kadro dışı bırakılan 19 yaşındaki futbolcunun, yeni adresinin sarı-lacivertliler olması bekleniyor.

Bu gelişme, iki kulüp arasında daha önce yaşanan bir başka transfer tartışmasını da yeniden gündeme taşıdı.

Fenerbahçe’nin, Galatasaray’ın eski futbolcusu Hakan Balta’nın oğlu Çağrı Hakan Balta ile sözleşme imzalaması sonrası sarı-kırmızılı kulüp, usulsüzlük iddiasıyla Türkiye Futbol Federasyonu’na başvurmuştu.

Berk Kızıldemir ile Çağrı Hakan Balta’nın yakın arkadaş olduğu da bilinirken, iki genç oyuncunun aynı takımda buluşma ihtimali dikkat çekiyor.

Taraflardan resmi bir açıklama yapılmazken söz konusu transfer iddiasının önümüzdeki süreçte netlik kazanması bekleniyor.