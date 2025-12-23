Galatasaray'da ilk ayrılık gerçekleşiyor

Galatasaray’da orta saha oyuncusu Berkan Kutlu için ayrılık ihtimali güçleniyor. Sarı-kırmızılı ekipte bu sezon yeterli süre alamayan 27 yaşındaki futbolcunun, kariyerine Süper Lig’de devam etmesine sıcak bakıldığı öğrenildi.

Kulübe yakın kaynaklardan edinilen bilgilere göre Galatasaray, Berkan Kutlu’nun transferi konusunda Konyaspor ile temaslarını sürdürüyor.

Görüşmelerde önemli mesafe kat edildiği, Galatasaray yönetiminin bu transferden bonservis geliri beklentisinin bulunmadığı ifade ediliyor.

Sarı-kırmızılıların, hem oyuncunun düzenli forma şansı bulabilmesi hem de kadro planlamasında alan açmak adına ayrılığa olumlu yaklaştığı belirtiliyor.

AYRILIK NETLEŞİYOR

2021 yazında Alanyaspor’dan 4 milyon euro bedelle transfer edilen Berkan Kutlu, Galatasaray formasıyla zaman zaman istikrarlı performanslar sergilese de yaşadığı sakatlıklar nedeniyle uzun süredir sahalardan uzak kaldı.

Teknik ekibin yeni sezon planlamasında yer almadığı aktarılan deneyimli futbolcuyla yolların ayrılmasının yüksek ihtimal olduğu kaydediliyor.

Orta saha rotasyonunu güçlendirmek isteyen Konyaspor’un Berkan Kutlu transferine sıcak baktığı, oyuncunun da düzenli forma giyebileceği bir takımda oynamaya olumlu yaklaştığı öğrenildi.

Transferin kısa süre içinde resmiyet kazanabileceği, Konyaspor ihtimalinin giderek güçlendiği ifade ediliyor.

Galatasaray cephesinde ise bu ayrılığın ardından orta saha rotasyonu için yeni hamlelerin gündeme gelmesi ve transfer çalışmalarının hız kazanması bekleniyor. Sarı-kırmızılılar, Berkan Kutlu’nun boşluğunu yapılacak takviyelerle doldurmayı planlıyor.