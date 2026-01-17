Galatasaray'da kaosun ayak sesleri

Galatasaray’da Süper Kupa finalinde Fenerbahçe karşısında alınan 2-0’lık mağlubiyetin yarattığı moral bozukluğu lige de taşındı. Sarı-kırmızılı ekip, Süper Lig’in 18. haftasında, ikinci yarının ilk maçında sahasında konuk ettiği Gaziantep FK ile 1-1 berabere kaldı.

RAMS Park’ta oynanan karşılaşmada Galatasaray maç boyunca pozisyon üretmekte zorlandı.

73. dakikada Mohamed Bayo’nun golüyle geriye düşen sarı-kırmızılılar, 84. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın golüyle eşitliği sağladı ancak kalan dakikalarda galibiyet golünü bulamadı.

Bu sonuçla Galatasaray, Süper Kupa yenilgisinin ardından ligde de ikinci yarıya kayıp puanla girerken tribünlerdeki sabırsızlık ve tepki dikkat çekti.

İLK YARI GOLSÜZ, TEMPO YÜKSEK

Mücadelenin ilk yarısı 0-0 eşitlikle sona erdi. 10. dakikada Barış Alper Yılmaz’ın sol kanattan üç oyuncuyu geçerek ceza sahasına sokulduğu pozisyonda Yunus Akgün’ün vuruşu direğin üstünden auta gitti.

21. dakikada Barış Alper’in sağ taraftan kullandığı kornerde Lemina’nın arka direkteki vuruşu az farkla dışarı çıktı.

22. dakikada ise Sane’nin sağdan ortasında Icardi’nin kafa vuruşu yine direğin üzerinden auta gitti.

Gaziantep FK, 29. dakikada gole çok yaklaştı. Maxim’in köşe vuruşunda Arda Kızıldağ’ın kafa vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır çeldi. Devam eden pozisyonda Nazım Sangare’nin kafa vuruşunda da Uğurcan gole izin vermedi. İlk 45 dakika golsüz tamamlandı.

BAYO'YA, BARIŞ ALPER CEVAP VERDİ

İkinci yarıda Galatasaray oyunu rakip yarı sahaya yıktı ancak savunma arkasına sızmakta zorlandı. 73. dakikada Gaziantep FK, Mohamed Bayo ile öne geçti. Bu golün ardından RAMS Park’ta homurdanmalar yükseldi.

Galatasaray, beraberlik golünü ise 84. dakikada buldu. Sağ kanattan gelişen atakta ceza sahasında topla buluşan Barış Alper Yılmaz, düzgün bir vuruşla skoru 1-1’e getirdi. Kalan bölümde sarı-kırmızılılar baskıyı artırsa da skor değişmedi.

TRİBÜNLERDEN SERT MESAJ: “YÖNETİM İSTİFA”

Maçın özellikle son dakikalarında tribünlerden yükselen “yönetim istifa” tezahüratları gecenin en dikkat çekici detaylarından biri oldu. Süper Kupa finalinde Fenerbahçe’ye kaybedilmesi ve ardından ligde ikinci yarıya galibiyetle başlanamaması, taraftarın sabrını taşırdı.

Yaklaşık 35 bin taraftarın izlediği karşılaşmada, son yıllara kıyasla tribünlerdeki boşluklar da gözden kaçmadı.

OKAN BURUK’TAN ZORUNLU DEĞİŞİKLİKLER

Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, Süper Kupa finalindeki kadroya göre biri zorunlu olmak üzere iki değişiklik yaptı. Kalede Günay Güvenç’in yerine Uğurcan Çakır görev alırken, sarı kart cezalısı Lucas Torreira’nın yerine İlkay Gündoğan sahaya çıktı.

Galatasaray mücadeleye: Uğurcan Çakır, Roland Sallai, Davinson Sanchez, Abdülkerim Bardakcı, Eren Elmalı, Mario Lemina, İlkay Gündoğan, Leroy Sane, Yunus Akgün, Barış Alper Yılmaz, Mauro Icardi 11’iyle başladı.

Karşılaşma öncesinde Davinson Sanchez için özel bir tören düzenlendi. Kolombiyalı savunmacıya, Galatasaray formasıyla çıktığı 100. resmi maç anısına plaket ve üzerinde “100” yazılı forma kulüp başkanı Dursun Özbek tarafından takdim edildi.

Teknik direktör Burak Yılmaz, cezası nedeniyle saha kenarında yer alamasa da Gaziantep FK, RAMS Park’ta disiplinli oyunuyla dikkat çekti. Konuk ekip, güçlü rakibi karşısında öne geçmeyi başardı ve deplasmandan bir puanla ayrıldı.