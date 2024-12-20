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Galatasaray'da Kayserispor maçının hazırlıkları sürüyor

Ajans Haberleri
  • 20.12.2024 13:52
  • Giriş: 20.12.2024 13:52
  • Güncelleme: 20.12.2024 13:53
Kaynak: AA
Galatasaray'da Kayserispor maçının hazırlıkları sürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 17. haftasında 22 Aralık Pazar günü Kayserispor ile deplasmanda yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre, Florya Metin Oktay Tesisleri'nde teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirilen antrenman topla ısınmayla başladı.

İki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam eden antrenman, taktiksel uygulamalarla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Kayserispor maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

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