Galatasaray'da Liverpool mesaisi

Beşiktaş'ı derbide 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşılaşma öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

  • 08.03.2026 16:21
  • Giriş: 08.03.2026 16:21
  • Güncelleme: 08.03.2026 16:25
Kaynak: AA
AA

Galatasaray, Liverpool ile 10 Mart Salı günü sahasında yapacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Süper Lig'in 25. haftasında dün deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşılaşma öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.

Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Liverpool maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

