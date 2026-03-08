Galatasaray'da Liverpool mesaisi
Beşiktaş'ı derbide 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşılaşma öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Kaynak: AA
Galatasaray, Liverpool ile 10 Mart Salı günü sahasında yapacağı Şampiyonlar Ligi son 16 turu ilk maçının hazırlıklarına ara vermeden başladı.
Süper Lig'in 25. haftasında dün deplasmanda Beşiktaş'ı 1-0 yenen sarı-kırmızılı ekip, Liverpool karşılaşma öncesi ilk antrenmanını gerçekleştirdi.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.
Dinamik ısınmayla başlayan idman, 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.
Galatasaray, yarın yapacağı idmanla Liverpool maçının hazırlıklarını tamamlayacak.