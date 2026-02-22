Galatasaray'da maaşlar ödenmiyor iddiası

Süper Lig'in 23'üncü haftasında deplasmanda karşılaştığı Konyaspor'a 2-0 mağlup olan Galatasaray, zirve yarışında ağır bir yara aldı.

Karşılaşmada etkisiz bir oyun ortaya koyan sarı-kırmızılı ekipte oyuncuların performansını taraftarlar sert bir biçimde eleştirdi.

Maç sonrası Teknik Direktör Okan Buruk ve sarı-kırmızılı yönetim karşılaşmanın hakemi Atilla Karaoğlan'a sert tepki gösterdi. Buruk, Leroy Sane'nin ofsayt nedeniyle sayılmayan golünün nizami olduğunu ifade etti.

"ÜÇ AYA YAKLAŞTI"

Mağlubiyet sonrası morallerin bozuk olduğu gözlemlenirken kulübün ekonomik durumuyla ilgili çarpıcı bir iddia ortaya atıldı. Gazeteci Haluk Yürekli, bir televizyon programında yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'da maaşların ödenmeme durumu 3. ayına yaklaşıyor. Bu sezon bile böyleyse şampiyon olunamadığı denklemde seneye hiç ödeyemezsiniz o zaman."

Maaşların ödenmediği iddiası kulübe yakın kaynak taraflar tarafından ciddi bir şekilde dile getirilmeye başlandı. İddiaların sarı-kırmızılı ekip tarafından yalanlanması ise soru işaretlerini ciddi bir biçimde artırdı.