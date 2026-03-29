Galatasaray'da Mauro Icardi krizi

Galatasaray'ın Arjantinli yıldızı Mauro Icardi, milli takım arasında verilen izni bitmesine rağmen henüz takıma katılmadı. Icardi'ye verilen izin cuma günü dolmasına rağmen tecrübeli oyuncu aradan geçen iki günde İstanbul'a gelerek antrenmanlara katılmadı.

Icardi'nin bu tavrı kulüp içinde tepki toplarken Victor Osimhen'in sakatlığında nasıl bir performans sergileyeceği merak konusu oldu.

TRT Spor'un haberine göre teknik direktör Okan Buruk, Osimhen’in yokluğunda Mauro Icardi'ye 11’de şans vermeyi planlıyor.

Ayrıca hafta içerisinde gündeme gelen ‘’Icardi’nin imaj hakları nedeniyle Galatasaray’a ihtarname çektiği’’ iddiaları da yönetim tarafından yalanlandı.

Yönetimin, oyuncu grubuna tüm ödemeleri yaptığı ve kısa süre içinde UEFA’ya borçsuzluk kağıdı verdiği de öğrenildi

39 MAÇTA 15 GOL ATTI

Bu sezon 39 resmi maçta forma giyen Icardi, 15 karşılaşmaya 11’de başladı. 33 yaşındaki futbolcu bu maçlarda 15 kez fileleri havalandırdı. 24 lig maçında 13 gol atan Icardi, Galatasaray’ın ligdeki en golcü ismi konumunda bulunuyor.