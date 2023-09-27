Giriş / Abone Ol
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi

Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları başladı

Ajans Haberleri
  • 27.09.2023 16:41
  • Giriş: 27.09.2023 16:41
  • Güncelleme: 27.09.2023 16:41
Kaynak: AA
Galatasaray'da MKE Ankaragücü maçının hazırlıkları başladı

Galatasaray Futbol Takımı, Trendyol Süper Lig’in 7. haftasında 30 Eylül Cumartesi günü MKE Ankaragücü'nü konuk edeceği karşılaşmanın hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamada, Florya Metin Oktay Tesisleri’nde teknik direktör Okan Buruk yönetimindeki antrenmanın topla ısınmayla başladığı belirtildi.

İki grup halinde 8’e 2 pas çalışmasıyla devam eden idmanın, koşu ve topa sahip olma çalışmalarının ardından çift kale maçla sona erdiği aktarıldı.

Galatasaray, 29 Eylül Cuma günü yapacağı antrenmanla MKE Ankaragücü maçının hazırlıklarını tamamlayacak.

BirGün'e Abone Ol