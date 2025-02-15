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Galatasaray'da Morata sakatlandı

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata, AZ Alkmaar maçında sakatlandı. İspanyol oyuncunun sahalardan yaklaşık 1 ay uzak kalması bekleniyor.

Spor
  • 15.02.2025 13:33
  • Giriş: 15.02.2025 13:33
  • Güncelleme: 15.02.2025 13:39
Kaynak: Haber Merkezi
Galatasaray'da Morata sakatlandı
Fotoğraf: DepoPhotos

Galatasaray'ın yeni transferi Alvaro Morata sakatlandı.

Perşembe günü oynanan AZ Alkmaar maçında sakatlanan İspanyol oyuncunun sağlık durumuyla ilgili Galatasaray'dan açıklama yapıldı.

Açıklamada şunlar kaydedildi:

"AZ Alkmaar maçında sakatlanan Alvaro Morata’nın çekilen MR’ı neticesinde sol arka üst adale grubunda 2. derece strain (zorlanma, kanama ve kısmi yırtık) tespit edilmiş olup oyuncunun tedavisine başlanmıştır."

Alvaro Morata'nın sahalardan yaklaşık 1 ay uzak kalması bekleniyor.

Devre arasında Milan'dan gelen Morata, Galatasaray'da kısa sürede forma giydiği 4 maçta 2 gol kaydetmişti.

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