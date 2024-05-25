Galatasaray'da olağan seçimli genel kurul başladı

Galatasaray Kulübünün olağan seçimli genel kurulu başladı. Galatasaray'ın olağan genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor.

Galatasaray'ın 104. dönem yönetiminin belirleneceği genel kurul, Galatasaray Lisesi'nde yapılıyor. Yeterli çoğunluğun aranmadığı genel kurulda, kongre divan başkanlığına iki adayın ortak teklifi ve oy birliğiyle Hikmet Koyuncuoğlu seçildi.

Divan heyetinin oluşturulmasının ardından saygı duruşu ve İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başlayan kongrede, sandık kurullarının oluşturulmasına geçildi.

Genel kurulda, 10 bin 290 üyenin oy kullanma hakkı bulunuyor.

Kongre üyelerinin oylarını kullanabilmeleri için Galatasaray Lisesi'nde 20 sandık kuruldu. Oy kullanma işlemi, saat 15.00'te sona erecek.

2 ADAY

Galatasaray'ın olağan genel kurulunda, mevcut başkan Dursun Özbek ile anayasa profesörü ve siyasetçi Süheyl Batum yarışıyor.

Genel kurul üyeleri Dursun Özbek için kırmızı, Süheyl Batum için de sarı renkte basılan oy pusulalarını kullanacak.

ADAYLARIN LİSTELERİ

Başkan adaylarının yönetim kurulu asıl ve yedek listeleri şöyle: