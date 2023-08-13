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Galatasaray'da Olimpija Ljubljana maçı hazırlıkları başladı

Ajans Haberleri
  • 13.08.2023 21:13
  • Giriş: 13.08.2023 21:13
  • Güncelleme: 13.08.2023 21:13
Kaynak: AA
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Galatasaray'da Olimpija Ljubljana maçı hazırlıkları başladı

İSTANBUL (AA) - UEFA Şampiyonlar Ligi 3. Eleme Turu rövanşında Slovenya temsilcisi Olimpija Ljubljana'yı konuk edecek Galatasaray hazırlıklarına başladı.

Sarı-kırmızılı kulüpten yapılan açıklamaya göre Florya Metin Oktay Tesisleri'ndeki antrenman, teknik direktör Okan Buruk yönetiminde gerçekleştirildi.

Dinamik ısınmayla başlayan idman, iki grup halinde 8'e 2 pas çalışmasıyla devam etti. Antrenman, topa sahip olma çalışmasının ardından çift kale maçla sona erdi.

Sarı-kırmızılı ekip yarın akşam gerçekleştireceği idmanla Olimpija Ljubljana maçı hazırlıklarını tamamlayacak.

Galatasaray, rakibiyle deplasmanda oynadığı maçı 3-0 kazanmıştı.

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