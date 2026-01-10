Galatasaray'da orta sahaya bir aday daha

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray’ın, Porto forması giyen Alan Varela’yı kadrosuna katmak istediği öne sürüldü. Sarı-kırmızılıların Arjantinli orta saha için ciddi bir bonservis teklifine hazırlandığı iddia edildi.

Portekiz basınından Record’un haberine göre Galatasaray, 24 yaşındaki Alan Varela için Porto’ya 28 milyon euro artı 4 milyon Euro bonus içeren bir teklif sunmayı planlıyor. Ancak haberde, Porto yönetiminin bu teklife şu aşamada sıcak bakmadığı ifade edildi.

Öte yandan Porto’nun, Varela’nın sözleşmesini 2030 yılına kadar uzattığı ve kontrata 75 milyon Euro’luk serbest kalma maddesi eklediği de aktarıldı. Bu durum, transferin kısa vadede gerçekleşmesini zorlaştıran en önemli etkenlerden biri olarak gösteriliyor.

Alan Varela, bu sezon Porto formasıyla 22 karşılaşmada görev alırken 1 gol kaydetti.