Galatasaray'da orta sahaya yeni aday
Galatasaray, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına Casa Pia forması giyen genç oyuncu Renato Nhaga’yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların 18 yaşındaki futbolcu için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.
Kaynak: Spor Servisi
Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Portekiz pazarında bir ismi daha radarına aldı. Sarı-kırmızılıların, Casa Pia forması giyen Renato Nhaga ile görüşmeler yaptığı belirtildi.
18 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Casa Pia formasıyla 21 maçta süre alırken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Performansıyla dikkat çeken Nhaga’nın güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor.
Genç futbolcunun Casa Pia ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ederken Galatasaray’ın transfer sürecini yakından takip ettiği ve şartları değerlendirdiği ifade edildi.