Galatasaray'da orta sahaya yeni aday

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Portekiz pazarında bir ismi daha radarına aldı. Sarı-kırmızılıların, Casa Pia forması giyen Renato Nhaga ile görüşmeler yaptığı belirtildi.

18 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Casa Pia formasıyla 21 maçta süre alırken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Performansıyla dikkat çeken Nhaga’nın güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor.

Genç futbolcunun Casa Pia ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ederken Galatasaray’ın transfer sürecini yakından takip ettiği ve şartları değerlendirdiği ifade edildi.