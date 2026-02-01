Giriş / Abone Ol
Galatasaray'da orta sahaya yeni aday

Galatasaray, orta saha rotasyonunu güçlendirmek adına Casa Pia forması giyen genç oyuncu Renato Nhaga’yı gündemine aldı. Sarı-kırmızılıların 18 yaşındaki futbolcu için temaslarını sürdürdüğü öğrenildi.

  01.02.2026 10:05
  • Giriş: 01.02.2026 10:05
  • Güncelleme: 01.02.2026 10:07
Galatasaray'da orta sahaya yeni aday

Orta saha transferi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray, Portekiz pazarında bir ismi daha radarına aldı. Sarı-kırmızılıların, Casa Pia forması giyen Renato Nhaga ile görüşmeler yaptığı belirtildi.

18 yaşındaki orta saha oyuncusu, bu sezon Casa Pia formasıyla 21 maçta süre alırken 2 gol ve 1 asistlik katkı sağladı. Performansıyla dikkat çeken Nhaga’nın güncel piyasa değeri 1 milyon euro olarak gösteriliyor.

Genç futbolcunun Casa Pia ile olan sözleşmesi 2028 yılına kadar devam ederken Galatasaray’ın transfer sürecini yakından takip ettiği ve şartları değerlendirdiği ifade edildi.

